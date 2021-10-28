Смоленские аграрии получат более 88 миллионов рублей в качестве господдержки производителей молока. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 2021 году в связи с ростом цен на комбикорма и белковые составляющие значительно выросли затраты и себестоимость молочного производства. Для решения данной проблемы Правительством РФ будет выделено 10 миллиардов рублей из резервного фонда для поддержки производителей молока.

В течение ближайшего времени Смоленская область получит более 88 млн рублей на предоставление субсидий аграриям для компенсации затрат на приобретение в этом году кормов для молочного КРС, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Главным условием получения господдержки является обеспечение сохранности поголовья молочных коров. Исключение сделано только для производителей, осуществляющих свою деятельность менее года. Причем, те, кто отвечает критериям малого предприятия, смогут претендовать на повышающий коэффициент.

По предварительным расчетам, данную субсидию получат не менее 80 смоленских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Предполагается, что это поможет аграриям компенсировать понесенные затраты и стабилизировать объемы производства молока.

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