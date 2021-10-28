Сегодня на вокзале Смоленска прошел рейд по соблюдению масочного режима. Фото: пресс-служба МЖД.

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции на вокзале Смоленск проводят регулярные рейды по контролю за соблюдением масочного режима и напоминают пассажирам о важности выполнения противоэпидемических требований. Сегодняшний рейд показал, что большинство пассажиров носят средства индивидуальной защиты. Нарушители масочного режима привлекаются полицией к ответственности.

На железнодорожном вокзале Смоленска проводится ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется обработке контактных поверхностей – стоек кассовых и справочных окон, экранов и клавиатур транзакционных и банковских терминалов, кресел в зале ожидания.

На вокзале установлены санитайзеры с антисептиками для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции, по громкой связи постоянно осуществляется информирование пассажиров о необходимости соблюдения санитарных мер.

Помимо ежедневной санобработки сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» проводится комплексная дезинфекция 5 тыс. кв. метров внутренних помещений и пешеходных тоннелей.

Все сотрудники, взаимодействующие с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты, перед заступлением на смену проходят обязательные медосмотры и периодический контроль температуры. Московская железная дорога напоминает пассажирам о необходимости использования средств индивидуальной защиты.