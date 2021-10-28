В Руднянском районе мужчина несколько лет избивал 8-летнего сына. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В период с января 2018 года по июль 2021 года 37-летний житель деревни Березино Руднянского района систематически наносил побои своему 8-летнему сыну, тем самым причиняя ему психические и физические страдания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском мужчина до смерти избил мигранта. Подозреваемый задержан.