В Смоленске отключат холодную воду в домах на пяти улицах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению СМУП «Горводоканал», в пятницу, 29 октября, с 10:00 до окончания ремонта, не будет холодного водоснабжения по следующим адресам:

- переулок Ульянова, д. 1/23, 5, 7, 9, 10;

- 2-я линия Красноармейской Слободы, д.25а, 38, 40;

- 3-я линия Красноармейской Слободы, д.17;

- Чуриловский проезд, д.3;

- ул. Дзержинского, д.18,18а,18 к.1,2,3,23/1.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС организации: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске жители 8 домов Ленинского района останутся без воды. Отключение коснется улиц Нахимова и Нормандии-Неман.