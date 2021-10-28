В Смоленске отключат холодную воду в домах на пяти улицах.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По сообщению СМУП «Горводоканал», в пятницу, 29 октября, с 10:00 до окончания ремонта, не будет холодного водоснабжения по следующим адресам:
- переулок Ульянова, д. 1/23, 5, 7, 9, 10;
- 2-я линия Красноармейской Слободы, д.25а, 38, 40;
- 3-я линия Красноармейской Слободы, д.17;
- Чуриловский проезд, д.3;
- ул. Дзержинского, д.18,18а,18 к.1,2,3,23/1.
Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС организации: 38-18-50, 70-50-61.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске жители 8 домов Ленинского района останутся без воды. Отключение коснется улиц Нахимова и Нормандии-Неман.