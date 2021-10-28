В Смоленске уголовное дело возбудили в отношении гендиректора ОАО «Жилищник». Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

По версии следствия, в период с сентября 2019 года по март 2020 года руководитель смоленской управляющей компании неоднократно требовал от гендиректора одной из строительных организаций Смоленска передать ему взятку в виде грузового автомобиля.

Машину он требовал за решение вопроса об оплате организацией задолженности в сумме более 30 миллионов рублей, образовавшейся перед строительной фирмой при исполнении ранее заключенных гражданско-правовых договоров, а также за то, что аналогичные договоры будут заключены в последующем.

Выполняя незаконные требования гендиректора ОАО «Жилищник», руководитель строительной фирмы заключила договор лизинга, предметом которого являлся грузовой автомобиль стоимостью свыше 4 миллионов рублей. В мае 2020 года машину передали человеку, которого указал подозреваемый. При этом строительная компания длительное время осуществляла лизинговые платежи в счёт оплаты транспорта.

Позже генеральный директор строительной организации обратилась в правоохранительные органы и сообщила о совершенном преступлении.

28 октября 2021 года следователями СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области злоумышленник задержан.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводятся осмотры, обыски по месту работы и жительства должностных лиц, допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

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