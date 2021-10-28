Волонтёры помогут смолянам в период нерабочих дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение всего периода нерабочих дней и после их окончания, при активной поддержке администрации в регионе будет организована работа волонтёров для помощи жителям и медработникам Смоленска.

Добровольцы будут помогать смолянам в приобретении товаров первой необходимости – продуктов и лекарств. Обратиться за помощью можно по номеру телефона: 88002003411.

Также идёт активный набор добровольцев, подключение к деятельности штабов всех муниципальных образований региона, добавили в пресс-службе администрации. Записаться в ряды волонтёров можно на сайте.

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