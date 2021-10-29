Смоленский суд оставил под стражей руководителя одного из отделов СК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель следственного отдела СУ СК России по Смоленской области обвиняется в коррупционном преступлении.

Мужчину задержали 13 октября по подозрению в получении через посредника взятки в размере 500 тысяч рублей за решение вопроса о прекращении уголовного дела.

Постановлением Ленинского суда от 15 октября руководителя заключили под стражу на 2 месяца. Решение было принято с учётом занимаемой им должности, длительности службы в органах СК и возможности скрыться от органов следствия и суда.

Также предполагается, что подсудимый, обладая обширными связями, может оказать давление на лиц, которые дают изобличающие его показания, а также на подчинённых, с целью изменения показаний, принять меры к уничтожению доказательств или другим способом помешать производству по делу.

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить меру пресечения на более мягкую. По информации пресс-службы Смоленского областного суда, апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, решение суда – без изменений.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске уголовное дело возбудили в отношении гендиректора ОАО «Жилищник». Мужчина подозревается в получении взятки в особо крупном размере.