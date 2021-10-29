В Смоленске ремонтируют автомобильную дорогу к поселку Торфопредприятие. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

На дороге к посёлку Торфопредприятие начали укладку первого слоя асфальтового покрытия. Длина дороги – 600 метров, она будет двухполосной.

В пресс-службе городской администрации добавили, что в перечень работ входит укладка верхнего слоя асфальта, укрепление обочин асфальтогранулятом и нанесение разметки. Ремонт планируется закончить на следующей неделе

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