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Происшествия29 октября 2021 8:04

Автомобиль Renault Logan сгорел в микрорайоне Южный в Смоленске

Причина возгорания устанавливается
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобиль Renault Logan сгорел в микрорайоне Южный в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автомобиль Renault Logan сгорел в микрорайоне Южный в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл около 19:00 в четверг, 28 октября. Пожарным поступило сообщение о возгорании автомобиля в микрорайоне Южный в Смоленске.

На место вызова выехали две автоцистерны и 4 спасателя. Огнём был охвачен припаркованный Renault Logan. В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что пламя удалось потушить, в результате случившегося никто не пострадал. Что стало причиной возгорания – техническая неисправность или чей-то злой умысел – устанавливают специалисты.

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