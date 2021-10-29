Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 8:45

В Смоленской области объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики прогнозируют туман на территории региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленской области объявили желтый уровень погодной опасности.

В Смоленской области объявили желтый уровень погодной опасности.

Фото: Василий Вахрин

По данным смоленского ЦГМС, 29 октября в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Днём без существенных осадков. Утром в отдельных районах ляжет туман, синоптики призывают смолян быть осторожнее при выходе на улицу и во время управления автомобилем. Ветер подует южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +8°C…+13°C.

В Смоленске: +11°C…+13°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Читай также: в Смоленске ремонтируют автомобильную дорогу к поселку Торфопредприятие. Работы планируют закончить на следующей неделе.