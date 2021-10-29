В Смоленской области объявили желтый уровень погодной опасности. Фото: Василий Вахрин

По данным смоленского ЦГМС, 29 октября в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Днём без существенных осадков. Утром в отдельных районах ляжет туман, синоптики призывают смолян быть осторожнее при выходе на улицу и во время управления автомобилем. Ветер подует южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +8°C…+13°C.

В Смоленске: +11°C…+13°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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