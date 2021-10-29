В Смоленске высадят 15,5 тысяч луковиц голландских тюльпанов. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Специалисты муниципального «Зеленстроя» проводят высадку 15,5 тысяч луковиц тюльпанов.

Цветы высаживаются в сквере Памяти Героев, возле музыкального училища, на улице Коненкова и общественной территории по улице Зои Космодемьянской.

В пресс-службе городской администрации добавили, что рассада цветов прибыла из Голландии. Тюльпаны из этой страны и сегодня считаются эталоном красоты и высочайшего качества, славится богатством и разнообразием цветовой палитры

Традиционно тюльпаны распускаются к майским праздникам. Следующий год будет не исключением. Смоляне и гости города смогут полюбоваться яркими композициями из красных, желтых, розовых и фиолетовых тюльпанов.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонтируют автомобильную дорогу к поселку Торфопредприятие. Работы планируют закончить на следующей неделе.