Современная клинико-диагностическая лаборатория открылась на базе смоленского физдиспансера. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

На базе Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера открылась современная клинико-диагностическая лаборатория, рассказали в региональном депздраве. Новое оборудование позволяет проводить биохимические исследования и получать высокоточные результаты в кратчайшие сроки по 15 видам анализов.

– Благодаря новым возможностям, врачи могут проводить забор капиллярной крови для проведения общего анализа, что значительно упрощает этот неприятный процесс для детей и взрослых при обследовании, – говорит заведующая клинико-диагностической лаборатории СОВФД Ирина Ковгунова.

Результаты анализов можно получить в день обращения.

– Наша лаборатория позволяет быстро подготовить результаты для предоперационного обследования: микрореакция на сифилис, определение группы и резуса крови, коагулограмма, стандарт по биохимическим исследованиям, – добавляет Ирина Игоревна.

У докторов, работающих в лаборатории, есть возможность определить признаки постковидного процесса и другие воспалительные заболевания. Проводятся исследования кожных соскобов, волос, ногтей на демодекоз и на грибы. Лаборатория имеет возможность проведения исследования – спермограммы, а также выявлять инфекционно-воспалительные заболевания путем анализа отделяемого мочеполовых органов мужчин и женщин.

Узнать подробнее о лабораторных исследованиях и записаться на процедуру можно в регистратуре Смоленского врачебно-физкультурного диспансера по телефону: 8 (4812) 65-11-56.

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