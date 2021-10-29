В Смоленской области 56-летний мужчина погиб в ночном пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В пятницу ночью, 29 октября, в деревне Прудки Починковского района произошёл пожар. Услышав треск, проживающие в двухквартирном доме мужчина и женщина вынесли из задымлённого помещения неходячую мать и вызвали спасателей. Огнём была охвачена квартира соседа, который проживал в ней один.

На место происшествия выехали три автоцистерны и 9 пожарных. Пламя уже охватило весь дом. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

По информации ГУ МЧС по Смоленской области, жилье уничтожено. В ходе тушения огня было обнаружено тело погибшего – 56-летнего хозяина квартиры. Причина возгорания устанавливается. По мнению специалистов, ей могла стать неосторожность при обращении с огнем.

Ранее автомобиль Renault Logan сгорел в микрорайоне Южный в Смоленске. Причина возгорания устанавливается.