Житель Ельни ответит в суде за покушение на убийство и незаконное хранение оружия. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В отношении жителя Ельни возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом» и статье 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему».

Было установлено, что 20 августа вечером на улице Интернациональная в Ельне между 59-летним обвиняемым и его соседями произошёл конфликт. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел к себе домой, взял незаконно хранящееся у него ружье и патроны, и вернулся на улицу.

После этого злоумышленник начал стрелять в прохожих и семейную пару, находящихся неподалёку.

Супруги, с которыми у мужчины был конфликт, получили травмы различной степени тяжести. Свой умысел на убийство местных жителей злоумышленник довести до конца не смог из-за вмешательства других людей и своевременного оказания потерпевшим медицинской помощи в больнице.

После совершенного преступления обвиняемый закрылся у себя дома с оружием, но при силовой поддержке сотрудников Росгвардии он был задержан.

По информации СУ СК России по Смоленской области, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП» писала, что смоленский суд оставил под стражей руководителя одного из отделов СК. Мужчину задержали по подозрению в получении взятки.