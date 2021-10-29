596 новых случаев коронавируса выявили в Смоленской области на 29 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По состоянию на 29 октября на территории Смоленской области выявлено 60 555 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших ежедневно составляет уже более 500 человек, за последние сутки заразились 596 смолян.

По данным столичного Оперштаба, с начала пандемии погибли 1 906 человек, из них 8 – за сутки. «Экс-пациентами» стали 47 827 жителей региона.

Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 14 191 человек, из них 1 955 – в стационаре, 12 236 – в режиме самоизоляции. Полностью завершили вакцинацию свыше 296 129 смолян.

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