Волонтерский штаб активизировал работу в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

25 октября возобновил работу штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В проекте участвуют ребята из волонтерского штаба Смоленского государственного медицинского университета «МедВолна», регионального Ресурсного центра, Молодежки ОНФ и других добровольческих организаций, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Свою деятельность штаб начал в марте 2020 года. Его главная задача – помочь, в первую очередь, пожилым людям, находящимся на самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. За время проведения акции на «горячую линию» поступило более 3,5 тысяч заявок. Они касались помощи в оплате услуг ЖКХ, доставке продуктов и лекарств, питьевой воды и предметов первой необходимости.

Сейчас в проекте участвуют уже более 150 волонтеров – штабы открыты во всех районах области. За помощью можно обратиться по телефону: 8-800-200-34-11, заявки обрабатываются ежедневно с 9:00 до 18:00.

Ранее «КП» писала, что 84% коронавирусного коечного фонда заняты в Смоленской области. На данный момент на базе медучреждений региона оборудовано 2337 койко-мест.