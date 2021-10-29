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Общество29 октября 2021 14:05

Волонтерский штаб активизировал работу в Смоленской области

Добровольцы оказывают помощь пожилым людям в условиях пандемии коронавируса
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Волонтерский штаб активизировал работу в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Волонтерский штаб активизировал работу в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

25 октября возобновил работу штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В проекте участвуют ребята из волонтерского штаба Смоленского государственного медицинского университета «МедВолна», регионального Ресурсного центра, Молодежки ОНФ и других добровольческих организаций, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Свою деятельность штаб начал в марте 2020 года. Его главная задача – помочь, в первую очередь, пожилым людям, находящимся на самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. За время проведения акции на «горячую линию» поступило более 3,5 тысяч заявок. Они касались помощи в оплате услуг ЖКХ, доставке продуктов и лекарств, питьевой воды и предметов первой необходимости.

Сейчас в проекте участвуют уже более 150 волонтеров – штабы открыты во всех районах области. За помощью можно обратиться по телефону: 8-800-200-34-11, заявки обрабатываются ежедневно с 9:00 до 18:00.

Ранее «КП» писала, что 84% коронавирусного коечного фонда заняты в Смоленской области. На данный момент на базе медучреждений региона оборудовано 2337 койко-мест.