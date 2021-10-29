Специалисты «Смоленскэнерго» рассказали школьникам Смоленска о своей работе

Фото: пресс-служба "Смоленскэнерго".

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» провели занятие по профориентации для учащихся старших классов школы №11 города Смоленска. Мероприятие прошло на базе Центральной библиотеки им. Н.С. Клестова-Ангарского, сообщает пресс-служба компании.

Энергетики обсудили с подростками высокую социальную значимость профессии энергетика в современной России, рассказали о структуре электросетевого предприятия, основных задачах по бесперебойному электроснабжению потребителей региона, важности профессии, специфике работы.

Также представители энергокомпании рассказали об учебных заведениях, в которых можно получить необходимые для работы специальности, показали костюм энергетика и средства защиты – каску, диэлектрические перчатки и специальные ботинки. В ходе беседы специалисты филиала ответили на интересующие будущих абитуриентов вопросы. Рассказ о деятельности энергетиков области является частью большой работы по популяризации профессии, проводимой сотрудниками «Смоленскэнерго».

«Рассказ о деятельности энергетиков области является частью большой работы по популяризации профессии, проводимой сотрудниками Смоленскэнерго. С руководством библиотеки филиал сотрудничает уже несколько лет, проводя совместные тематические мероприятия по электробезопасности, энергосбережению, цифровой трансформации, профориентационные беседы для старшеклассников. Это делается для того, чтобы учащиеся знали, как работает современная сетевая компания, и какие специалисты будут нужны отрасли в перспективе, чтобы помнили об опасности, которое таит в себе электричество, и умели бережно относиться к энергоресурсам», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора Смоленскэнерго Олег Бонадысев.