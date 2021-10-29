СК выявил новые эпизоды преступной деятельности главы Гагаринского района. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного ранее в отношении главы Гагаринского района, следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности обвиняемого, которая, как оказалось, носила системный характер.

Так, следствием установлено, что в первой половине 2020 года злоумышленник давал незаконные указания подчиненным и обеспечил участие в аукционе по благоустройству дворовых территорий по переулку Пионерский и улице Строителей в Гагарине и в аукционе по благоустройству сквера, расположенного от улицы Ленинградская набережная до медицинского центра, ранее знакомых ему представителей подрядных организаций. Они подготовили сметные расчеты по указанным объектам еще до проведения аукционов, нарушив при этом федеральное законодательство в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, сотрудники СК рассматривают причастность главы района к фактам хищения из собственности Гагарина жилых помещений, ранее предназначенных для заселения социально-незащищенной категории граждан.

– Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и иных эпизодов преступной деятельности главы Гагаринского района, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

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