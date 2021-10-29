В Смоленске задержали начальника одного из отделов «Жилищника». Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Напомним, 28 октября был задержан генеральный директор ОАО «Жилищник». Следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

В рамках расследования уголовного дела следователи выявили факт совершения посредничества во взяточничестве со стороны начальника одного из отделов управляющей компании.

По версии следствия, подозреваемый, действуя в интересах руководства ОАО «Жилищник», выступил посредником в получении взятки в виде имущества – грузового автомобиля стоимостью более 4 миллионов рублей.

– Следователями СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», расследование продолжается.

Ранее «КП» писала, что СК выявил новые эпизоды преступной деятельности главы Гагаринского района. В отношении подозреваемого возбужден ряд уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий.