В Смоленской области ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пенсионеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

После анализа сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе внесены изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». В пресс-службе областной администрации сообщили, что важные изменения коснулись условий самоизоляции пожилых людей, а также работы организаций, оказывающих гостиничные услуги.

В частности, лицам в возрасте 65 лет и старше (невакцинированным лицам в возрасте 60 лет и старше) необходимо принять меры по соблюдению режима полной изоляции, за исключением посещения медучреждений. Пожилым людям рекомендуют пользоваться помощью волонтерских организаций для приобретения продуктов, лекарств, выноса мусора и т.п.

Кроме того, работодатели Смоленской области в течение четырёх недель не должны привлекать к очному выполнению должностных обязанностей лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, а также граждан, не прошедших полный курс вакцинации, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к прививке для вакцинации и формирования иммунитета.

Изменения коснулись и работы гостиниц. Их руководителям и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить прохождение раз в 3 дня теста на COVID-19 у сотрудников. За исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации против коронавируса или справку о перенесённой болезни, при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев. Руководителям предприятий и организаций региона рекомендовано предоставить своим сотрудникам два выходных дня для вакцинации.

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