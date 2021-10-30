Жесткое ДТП с автомобилем Volkswagen произошло на улице Кирова в Смоленске. Фото: «Drive2 Смоленск» ВКонтакте.

Около 19:00 часов вечера, 29 октября, на пересечении улиц Кирова и Черняховского произошла авария с двумя легковушками.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen Passat столкнулся с автомобилем Ford, движущемся по встречной полосе. Иномарки получили серьёзные технические повреждения, в ДТП никто не пострадал.

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