Человек пострадал в ДТП с «Камазом» на трассе М-1 в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

ДТП с иномаркой и большегрузом произошло около 15:30 в субботу, 30 октября.

На 157 километре трассы М-1 в Гагаринском районе столкнулись автомобиль Mitsubishi и "КамАЗ". На месте происшествия работали сотрудники полиции, 3 спасателя и медики скорой.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в аварии есть пострадавший, ему оказана медицинская помощь.

Ранее жесткое ДТП с автомобилем Volkswagen произошло на улице Кирова в Смоленске. В аварии никто не пострадал.