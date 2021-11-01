Торговые павильоны сгорели ночью под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл около 02:30 1 ноября. Спасателям поступило сообщение о возгорании в городе Рудня.

На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ №38 и 5 человек. По прибытии выяснилось, что на улице Революционная загорелись торговые павильоны. Огонь удалось потушить, в пожаре никто не пострадал.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, причина возгорания ещё устанавливается.

Ранее мотоцикл и легковушка столкнулись на проспекте Гагарина в Смоленске. В аварии никто не пострадал.