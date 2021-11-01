Новое оборудование появилось в Озерненской районной больнице №1. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Озерненскую районную больницу №1 закупили передвижной палатный цифровой рентгеновский и цифровой флюорографический аппараты. Техника приобретена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, отметили в региональном депздраве.

Новое оборудование позволит улучшить качество оказания медицинской помощи местному населению.

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