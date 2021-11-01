Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 10:13

Новое оборудование появилось в Озерненской районной больнице №1

Техника приобретена в рамках реализации региональной программы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новое оборудование появилось в Озерненской районной больнице №1. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Новое оборудование появилось в Озерненской районной больнице №1. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Озерненскую районную больницу №1 закупили передвижной палатный цифровой рентгеновский и цифровой флюорографический аппараты. Техника приобретена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, отметили в региональном депздраве.

Новое оборудование позволит улучшить качество оказания медицинской помощи местному населению.

Читай также: в Смоленске в подземном переходе на площади Победы откроют выставку. Она будет посвящена Смоленскому государственному университету.