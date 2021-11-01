В Велиже 85-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 19:05 в воскресенье, 31 октября, на пункт связи пожарной охраны сообщили, что на улице Лейтенанта Шмидта в Велиже загорелся частный дом. По указанному адресу оперативно прибыли 2 автоцистерны и 7 спасателей.

Пламя полыхало внутри деревянной жилой постройки. Приступив к тушению огня, пожарные обнаружили тело погибшей пожилой женщины. Огонь ликвидировали, жильё выгорело изнутри.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что в пожаре погибла 85-летняя хозяйка дома. Женщина проживала одна. Очаг пожара находился возле печи, а возгорание, предположительно, произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Ранее торговые павильоны сгорели ночью под Смоленском. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.