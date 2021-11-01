599 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 1 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число заболевших составляет 62 349 с начала пандемии, за сутки коронавирусом заразились 599 смолян. Лидируют по заболеваемости Сафоновский, Рославльский и Гагаринский районы.

Выздоровели за все время 48 266 человек, погибли – 1 928. По данным столичного Оперштаба, за последние сутки не справились с заболеванием 8 смолян.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 14 593 человека, из них 12 672 - в режиме самоизоляции, 1 921 - в стационаре. Полностью завершили вакцинацию 301 873 жителя региона.

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