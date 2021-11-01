В Смоленской области мужчина закопал тело убитого знакомого во дворе дома. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В отношении 46-летнего жителя Краснинского района возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство».

В конце октября в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже местного жителя. В ходе совместной работы следователей СК и сотрудников полиции его тело с признаками насильственной смерти нашли закопанным за одним из домов в деревне Комиссарово Краснинского района.

По версии следствия, в ночь на 24 октября 2021 года в одной из квартир деревни Комиссарово 46-летний обвиняемый вместе с жителем соседней деревни распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, злоумышленник ударил товарища ножом в шею. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. После произошедшего обвиняемый закопал тело на приусадебном участке за своим домом.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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