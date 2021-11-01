Смоленские автобусы перешли на осенне-зимнее расписание. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Смоленская «Автоколонна – 1308» с 1 ноября перешла на осенне-зимнее расписание. Согласно новому графику, дачные маршруты отменены.

Речь идет о следующих автобусах: №105 «Смоленск – Слободка», №118 «Смоленск – д.Барщевщина» и №147 «Смоленск – Рясино».

Кроме этого, два автобуса переходят на сокращённый маршрут: №24 теперь будут ходить только до «ТЭЦ-2», а №33 – до детского реабилитационного центра «Вишенки».

На маршруте №141 «Смоленск – Черемушки» ежедневно будет только 3 рейса:

– от автовокзала в 7:30; 12:00; 17:00;

– из «Черемушек»: 8:10; 12:50; 17:40;

Подробнее ознакомиться с графиками движения автобусов можно на сайте автоколонны в разделе Расписание.

Читай также: в Смоленске в подземном переходе на площади Победы откроют выставку. Она будет посвящена Смоленскому государственному университету.