58-летний смолянин напал с ножом на собутыльника. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Днём 19 октября в одной из квартир 15 микрорайона в Рославле подозреваемый и его знакомый распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, злоумышленник ударил хозяина квартиры ножом в грудь. После произошедшего местный житель покинул место преступления, оставив пострадавшего одного в квартире.

Несмотря на тяжесть полученного ранения потерпевший смог вызвать скорую помощь, после чего был госпитализирован в больницу.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее в Смоленской области мужчина закопал тело убитого знакомого во дворе дома. Подозреваемый задержан.