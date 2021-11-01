Прокуратура выявила нарушения на смоленском асфальтобетонном заводе, где погиб рабочий. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Напомним, трагедия произошла 14 октября на асфальтобетонном заводе в Смоленском районе.

33-летний рабочий проводил ремонт на оборудовании для производства асфальтобетонных материалов. Во время выполнения работ мужчину затянуло в лопасти оборудования, он получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Сотрудники прокуратуры осмотрели производственные помещения и оборудование, проверили соблюдение требований по охране труда, изучили документацию, представленную работодателем.

– По результатам проверки работниками надзорного ведомства выявлены нарушения требований действующего законодательства, в связи с чем в адрес работодателя внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

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