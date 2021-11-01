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Здоровье1 ноября 2021 17:09

Жители Смоленской области будут получать новые «вакцинные паспорта»

Сертификаты на портале Госуслуг автоматически заменят на документ нового образца
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители Смоленской области будут получать новые «вакцинные паспорта».

Жители Смоленской области будут получать новые «вакцинные паспорта».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 8 ноября в России введут новый «вакцинный паспорт», его официальное название звучит так: «сертификат о профилактических прививках против коронавирусной инфекции или противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией». Его форму утвердил Минздрав.

В документе, содержащем QR-код, будет представлена следующая информация – ФИО обладателя сертификата, пол, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства и другие сведения. Также будет указано, где, когда и какой вакциной от COVID-19 человек привился. В дальнейшем в сертификат будут вноситься данные о повторной вакцинации, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

При этом электронные сертификаты на портале Госуслуг автоматически будут заменены на новые формы. Процесс переоформления будет происходить в срок до 1 марта 2022 года.

Иными словами, сертификат о вакцинации, полученный до 8 ноября, также будет сохранять свою юридическую силу наравне с «вакцинным паспортом» нового образца.

На данный момент первым компонентом привито свыше 330 тысяч смолян, полностью завершили вакцинацию более 302 тысяч жителей региона, ревакцинировано 20 438 человек.

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