В Верхнеднепровском мужчину зажало между машинами в массовом ДТП. Фото: Сергей ГАПОН

Авария произошла 30 октября напротив дома №2 по улице Дорогобужская в посёлке Верхнеднепровский.

По информации УГИБДД по Смоленской области, 35-летний местный житель, управляя Audi A6, не справился с управлением и на большой скорости въехал в автомобиль Renault Scenic, припаркованный у обочины с правой стороны.

От силы удара Renault поехал вперёд, на стоящий впереди «ВАЗ 2107». В это время между машинами находился 27-летний мужчина, который в результате ДТП получил травмы.

Ранее 58-летний смолянин напал с ножом на собутыльника. Пострадавший сам вызвал скорую помощь.