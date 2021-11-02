В Смоленске схема дорожного движения изменится в микрорайоне Соловьиная роща 2 ноября. Фото: муниципальный центр управления Смоленска.

Со 2 ноября на время проведения ремонтных работ по улице генерала Трошева для беспрепятственного выезда и въезда в микрорайон изменится схема дорожного движения.

С 6 утра до 16 вечера движение будет организовано на выезд из микрорайона, а с 16 вечера до 6 утра – на въезд в микрорайон, сообщили в муниципальном центре управления Смоленска.

Жителям района рекомендуется заранее планировать пути объезда и придерживаться утверждённой схемы дорожного движения.

Ранее «КП» писала, что смоленские автобусы перешли на осенне-зимнее расписание. Маршруты некоторых автобусов отменены.