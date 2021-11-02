Две гранаты обезвредили в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

1 ноября в двух районах Смоленской области обнаружили предметы времён ВОВ.

Согласно поступившей заявке от УМВД, специалистами СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» были изъяты и обезврежены ручные гранаты РГД-33. Первый взрывоопасный предмет нашли в деревне Лаврово Кардымовского района, второй – на улице Кирова в Ярцеве, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

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