Более 40% смолян прошли Всероссийскую перепись населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленске, как и по всей стране, проходит Всероссийская перепись населения. Данные о своем социальном статусе, семейном положении и характеристиках домохозяйства оставили уже более 40% населения Смоленской области.

Заполнить электронную анкету можно на портале «Госуслуги», это займет не более 20 минут. В пресс-службе городской администрации отметили, что Смоленская область стала лидером по участию в онлайн-переписи: 2 место по активности среди субъектов ЦФО и 7 место среди всех регионов России.

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