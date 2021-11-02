Шесть новых кондиционеров установили в поликлинике при Угранской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В поликлинике при Угранской центральной районной больнице установлены шесть новых кондиционеров, рассказали в профильном департаменте. Таким образом, медучреждение стало комфортнее для пребывания пациентов.

К лечебно-профилактическому учреждению прикреплены около 8 тысяч человек. Кроме местных жителей, здесь так же могут получить медицинскую помощь и все смоляне, проживающие в прилегающих районах.

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