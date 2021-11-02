Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 2 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 ноября на территории Смоленской области будет облачно. По информации смоленского ЦГМС, ночью заморозки, утром на дорогах возможен слабый гололёд. В регионе сохраняется «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Вечером, согласно прогнозам, местами пройдут небольшие дожди. Ветер подует юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +4°C…+9°C.

В Смоленске: +6°C…+8°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.

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