17-летний смолянин ответит в суде за кражу денег с банковской карты в детском лагере. Фото: Олег ЗОЛОТО

В середине июля 17-летний парень находился в детском оздоровительном лагере, расположенном в Смоленске. В один из дней он тайно взял мобильный телефон своего несовершеннолетнего соседа по комнате и перевёл 4000 рублей с банковского счета товарища на свой счет. Похищенными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, расследование завершено, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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