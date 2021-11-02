598 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 2 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневный прирост заболевших составляет более 500 человек, в стационары ежесуточно поступают 160-180 пациентов. За последние сутки диагноз подтвердился у 598 смолян, общее число заразившихся достигло 62 947.

Не справились с коронавирусом 7 человек, за все время пандемии погибли 1 935 жителей региона. По данным столичного Оперштаба, выздоровели 48 402 человека.

Резерв ковидных койко-мест составляет 17%. Сутки ранее в стационаре находились 1 933 жителя области, 12 649 - в режиме самоизоляции.

Первым компонентом привито более 330 тысяч смолян, полностью завершили вакцинацию более 302 тысяч жителей региона, ревакцинировано 20 438 человек.

Ранее «КП» писала, что жители Смоленской области будут получать новые «вакцинные паспорта». Сертификаты на портале Госуслуг автоматически заменят на документ нового образца.