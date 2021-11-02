В Рославльском районе возбудили уголовное дело после ДТП с пострадавшим подростком. Фото: «Автоподмога_67» в соцсетях.

Около 6:10 часов утра 29 августа на 271-м километре трассы Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск», в районе деревни Остёр произошло ДТП, в котором пострадал подросток.

23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» не справился с управлением и врезался в световую опору, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии 17-летний пассажир легковушки получил травмы, которые впоследствии квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В пресс-службе УМВД по Смоленской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведётся следствие.

Ранее «КП» писала, что 17-летний смолянин ответит в суде за кражу денег с банковской карты в детском лагере. Подросток перевёл на свой счёт деньги соседа по комнате.