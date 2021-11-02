Главврач Смоленского «Красного креста» покинул пост. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Департамент Смоленской области по здравоохранению не продлил трудовой договор с главврачом ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи», сообщают смоленские СМИ. Владимир Журавлев занимал пост с 2011 года.

До назначения нового руководителя «Красного Креста» исполнять обязанности будет Елена Меркушева, заместитель главного врача по медицинской части.

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