В Смоленской области мужчина ответит в суде за вымогательство, мошенничество и хранение наркотиков. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

27-летний житель Рославля обвиняется в вымогательстве, хулиганстве, хищении паспорта, хранении наркотиков и мошенничестве.

Обвиняемый с 2019 по 2020 год вместе с 25-летним соучастником вымогал деньги у местных жителей, которым требовалась помощь в решении различных вопросов. Сообщники требовали с них от 20 до 70 тысяч рублей за якобы оказанные услуги. Для устрашения они избивали потерпевших, у одного похитили паспорт, у другого – телефон. Мужчин подозревают в четырех эпизодах вымогательства.

Кроме того, в апреле 2020 года обвиняемый и двое его знакомых, вооружившись битами, ворвались в помещение физкультурно-оздоровительного центра, где проходили соревнования по карате. Они хотели избить тренера, однако тот смог скрыться и заявить о случившемся в полицию. Своими действиями обвиняемый с подельниками напугали детей-спортсменов и сорвали проведение турнира.

Также сотрудники полиции установили, что обвиняемый обманным путем завладел отечественным автомобилем и сдал его на пункт приема металла.

Общий материальный ущерб от всех совершенных преступлений составил 230 тысяч рублей. При обыске в его доме полицейские нашли наркотик растительного происхождения в крупном размере.

По всем эпизодам противоправной деятельности обвиняемого возбуждались уголовные дела, материалы которых направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что 17-летний смолянин ответит в суде за кражу денег с банковской карты в детском лагере. Подросток перевёл на свой счёт деньги соседа по комнате.