В Вязьме провели встречу с выразившими недовольство зарплатой врачами скорой и ЦРБ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ранее в смоленских СМИ появилась информация о том, что сотрудники станции скорой помощи подписали коллективное обращение, где рассказали, что получают зарплату, которая не соответствует трудовой нагрузке. Медикам приходится работать в составе неполной бригады – один фельдшер вместо двух. Работники ССМП также считают, что им недоплачивают федеральные социальные надбавки за работу во время пандемии COVID-19. Медики предупредили о возможной «итальянской забастовке», при которой сотрудники предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от норм и не делая ничего сверх прописанных обязательств.

По поручению губернатора Алексея Островского представители смоленского департамента по здравоохранению организовали встречу с сотрудниками ЦРБ. На ней обсуждался ряд вопросов, включая недоплату федеральных социальных надбавок за работу с коронавирусом и просьбу в два раза увеличить количество бригад скорой и провести полное укомплектование их медработниками. Кроме того, сотрудники станции приводили пример заниженной заработной платы фельдшера выездной бригады, которая, по словам обратившихся, составляет 25-29 тысяч рублей (в зависимости от стажа и категории), медсестер/медбратьев выездных бригад – 24-28 тысяч рублей. Также, по информации пресс-службы областной администрации, за работу в неукомплектованной бригаде, все фельдшеры получают персональный коэффициент в размере 85%. Сохранена выплата 5 тысяч рублей фельдшерам, 3 тысячи рублей медсестрам из собственных средств (с 2012 г. несколько лет выплачивалась федеральная надбавка и затем была приостановлена). Ежемесячно выплачивается стимулирующая надбавка из фонда экономии заработной платы.

Администрацией области принято решение о проведении с 3 ноября 2021 г. внеплановой проверки департаментом здравоохранения всех фактов, обозначенных на встрече. По ее результатам состоится следующая встреча с сотрудниками станции, она запланирована через 2 недели.

Ранее «КП» писала, что главврач Смоленского «Красного креста» покинул пост. Департамент здравоохранения не продлил трудовые отношения с Владимиром Журавлёвым.