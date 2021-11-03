В Смоленской области задержали фуру с нелегальными сигаретами стоимостью более 20 миллионов рублей. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области задержали грузовой автомобиль с иностранной табачной продукцией без специальных акцизных марок, перевозимой с нарушением установленных правил.

Грузовик застрял в глубокой колее на проселочной дороге в районе населенного пункта Доброселье Монастырщинского района, где его обнаружили пограничники. При этом на автомобиле отсутствовали государственные регистрационные знаки.

Водитель – 39-летний иностранный гражданин заявил, что едет с территории сопредельного государства. Он предъявил документы, в которых было указано, что в машине перевозится 1647 коробок с 82350 блоками немаркированных сигарет стоимостью более 20 миллионов рублей. Груз планировалось доставить в Китайскую Народную Республику.

Выбранный маршрут движения, а также отсутствие номерных знаков на транспортном средстве вызвали подозрения у пограничного наряда. Транспортное средство было задержано для дальнейшей передачи сотрудникам Смоленской таможни, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

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