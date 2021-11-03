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Общество3 ноября 2021 9:00

Дождь и туман ожидаются в Смоленской области 3 ноября

Столбики термометров опустятся до +6
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дождь и туман ожидаются в Смоленской области 3 ноября.

Дождь и туман ожидаются в Смоленской области 3 ноября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 3 ноября, на территории Смоленска и области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Утром местами ляжет туман. Ветер подует юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +6°C…+11°C.

В Смоленске: +8°C…+10°C.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет падать.

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