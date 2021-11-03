В Починковском районе 55-летний мужчина погиб в пожаре в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около четырёх часов утра в среду, 3 ноября, случился пожар в жилом доме в деревне Мокрядино Починковского района. О возгорании пожарным сообщили соседи, заметившие дым из окон и горящую кровлю.

К моменту прибытия личного состава 36 пожарно-спасательной части обрушилась кровля, дом был полностью охвачен пламенем. Огонь ликвидировали, в результате случившегося строение выгорело полностью.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что при проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой установлено, что погиб 55-летний хозяин дома. Причина возгорания устанавливается, одна из предварительно рассматриваемых версий – неисправность печного отопления.

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