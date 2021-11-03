Смоленские поликлиники меняют режим работы с 4 по 7 ноября. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Поликлиники Смоленской области изменят режим работы с 4 по 7 ноября 2021 года. Эти дни признаны нерабочими выходными днями в связи с празднованием Дня народного единства. Таким образом, приём узких специалистов осуществляться не будет, сообщили в региональном депздраве.

В медучреждениях пациентам в обязательном порядке будет оказываться неотложная помощь. Кабинет вакцинации и приём врача-терапевта продолжат работу на усмотрение руководства.

Точный график работы поликлиники можно узнать, позвонив в регистратуру учреждения.

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