В Рославле подростки угнали автомобиль, чтобы покататься по городу. Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь на 2 ноября в Рославле двое 16-летних местных жителей угнали автомобиль отечественного производства, чтобы покататься по городу. Спустя некоторое время хозяин машины заметил её отсутствие на парковке и обратился в полицию. Сотрудники задержали автомобиль с угонщиками и доставили их в отдел полиции.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области мужчина ответит в суде за вымогательство, мошенничество и хранение наркотиков. В отношении жителя Рославля возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.