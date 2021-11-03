В Смоленске водитель «Оки» сбил 14-летнего подростка на Московском шоссе. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

Во вторник, 2 ноября, в районе дома №3 на Московском шоссе произошло жесткое ДТП с участием 14-летнего подростка.

По информации пресс-службы УГИБДД по Смоленской области, 65-летний водитель «Оки» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть не по пешеходному переходу в зоне его видимости. В результате аварии подросток получил травмы.

Ранее «КП» писала, что в Починковском районе 55-летний мужчина погиб в пожаре в частном доме. Одной из возможных причин возгорания специалисты называют неисправность печного отопления.