Конкурс по разработке логотипа Реадовского парка проходит в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В областном центре проводится творческий конкурс по разработке современного логотипа Реадовского парка, который будет отражать его уникальность и отвечать актуальным тенденциям в сфере дизайна и коммуникаций.

Работы принимаются до 15 ноября, затем их отдадут на экспертизу жюри, а также выставят на открытое интернет-голосование, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Название Реадовского парка произошло от фамилии дворянского рода Реадов, вышедших из Шотландии и служивших России со времён Петра I. Здесь располагалась их загородная усадьба.

Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

До 1960 года тут находилось хозяйство «Зеленстрой», на территории которого размещался фруктовый сад, а также рощи и аллеи с деревьями в основном молодого и среднего возраста. В парке есть родник и пруд. Зимой лесопарк активно используется для катания на лыжах, а летом – для велоспорта.

25 Сентября 1970 года в центральной части парка, в память о погибших на Смоленской земле в годы Великой Отечественной войны воздвигнут Курган Бессмертия. Над курганом располагается 11-метровая стела в виде раскрытой книги, а в нижней части выполнен барельеф с изображением фигур воинов-освободителей, партизана, подростка, женщины с ребёнком и знамёна. Рядом находится братская могила жертв фашистского террора, где установлен памятник-надгробие «Скорбящая мать», склоняющаяся к вечному огню.

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